Welche Themen sind am Freitag Morgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Die EU-Staats- und Regierungschefs haben der bedrängten Premierministerin Theresa May Entgegenkommen signalisiert, in den USA formiert sich massiver Widerstand gegen die geplante Fusion von Telekom US und Sprint und Scout24 könnte laut FT von...

Den vollständigen Artikel lesen ...