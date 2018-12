Dieser Weltmeister in der Technik der thermischenSpeisezubereitung (vor allem für Großküchen) ist fastkonkurrenzlos. Das jährliche Wachstum der Umsätze undGewinne liegt bei 15 bzw. 20 % (annualisiert). Über 6 Mrd. € Marktwert sind aber für einen Zielumsatz von rd. 850/900 Mio. € in diesem Jahr und wohl knapp 1 Mrd. € in 2020 bei einem KGV um 30 nachhaltig nicht haltbar. Wie weit geht die Korrektur? Von 698,50 € bis 567 € ist noch nicht ausreichend. 350 bis 370 € wären der voraussichtlich richtige Kaufkurs. Also noch weitere 100 € niedriger, aber im Markt gekonnt gesteuert. Der Kurs gibt täglich um 1 - 1,5 % bei sehr kleinen Umsätzen gekonnt gesteuert nach. Wir beginnen voraussichtlich ab 390 € mit dem schrittweisen Einstieg als Neuinvestment oder als Verbilligungskauf alter Investments.



