Getrieben wurde der gestrige Kurssprung jedoch auch von einer Kaufempfehlung der US-Investmentbank Goldman Sachs, Anleger reagierten darauf positiv und das Papier konnte intraday um knapp 2,5 Prozent zulegen. Übergeordnet konnte die Aktie seit Jahresanfang nämlich nicht mehr überzeugen und steckt noch immer in einem intakten Abwärtstrend fest. Hervorzuheben bleibt jedoch der potenzielle Doppelboden oberhalb der Tiefstände aus Ende 2016, mithilfe dessen nun eine Trendwende gelingen könnte und schon bald in einen Aufwärtstrend münden sollte. Zwar sind auf dem Weg dorthin noch einige Hürden zu meistern, angesichts der charttechnischen Vorlage dürfte dies bei entsprechend gleichbleibendem Kapitalzufluss in das Wertpapier jedoch kein Problem mehr darstellen.

Vielversprechender Ansatz

