Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Metro AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 12,30 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Handelskonzerns hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, aber der Ausblick sei vor allem wegen Preisinitiativen in Russland vorsichtiger als gedacht, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie.Ein klarer Verkauf der Supermarktkette Real werde nicht einfach, weshalb er an der Seitenlinie bleibe./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / 14:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2018 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

