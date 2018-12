IDEMIA, der globale Marktführer im Bereich Augmented Identity, wurde von dtac, dem führenden Mobilnetzbetreiber in Thailand, damit beauftragt, Konnektivität auf eSIM-vernetzten Armbanduhren bereitzustellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

Credits: IDEMIA

Die von IDEMIA angebotene Abonnement-Managementplattform (bzw. Fern-SIM-Bereitstellung) ist eine Technologie, die das eingebettete SIM einer Smartwatch mit dem Netzwerk von dtac verbindet, ohne dass eine eigentliche SIM-Karte eingesetzt zu werden braucht. Der IDEMIA Subscription Manager ist nämlich ein Server, der den Lebenszyklus von Mobilnetzabonnements und -Profilen für eSIM-fähige Verbrauchergeräte und am Körper tragbare Wearables sicher verwaltet. Die Lösung ist mit den neuesten Normen der GSMA (Global System for Mobile Communications Association) konform, um globale Interoperabilität sicherzustellen. Und da die Plattform skalierbar ist, kann der Betreiber zu den Hauptzeiten Millionen von Kunden bedienen.

dtac-Abonnenten können nun mit ihrer eSIM-vernetzten Armbanduhr an das dtac-Netzwerk anbinden, wenn sie ihr Handy nicht bei sich haben. Die Lösung von IDEMIA ist skalierbar, um dtac in die Lage zu versetzen, mit den sich wandelnden Trends auf dem Verbrauchermarkt Schritt zu halten, auf dem eSIM-Geräte zunehmende Verbreitung finden.

Nach Angaben der thailändischen NBTC (National Broadcasting and Telecommunications Commission) beläuft sich die Mobilnetzpenetration in Thailand auf rund 170 Prozent der Bevölkerung, was bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Einwohner des Landes mindestens zwei Mobilfunknummern pro Kopf besitzen. Daran wird sehr deutlich, dass sich das Kommunikationsumfeld und die Ansprüche der Kunden in hohem Maße verändert haben.

"Es ist uns eine große Ehre, dass wir von dtac mit der Verwaltung von Fernabonnements für vernetzte Geräte und der Bereitstellung der Mobilfunkkonnektivität für die Kunden des Unternehmens beauftragt wurden. Unsere Lösung bietet eine äußerst effiziente, sichere und transparente Technologie, um die konnektivitätsbezogenen Anforderungen von dtac zu erfüllen und den Kunden ein nahtloses Erlebnis bereitzustellen", erklärte Fabien Jautard, Executive Vice-President for Mobile Operators Activities bei IDEMIA.

Prathet Tankuranan, Chief Technology Officer of Total Access Communication Plc bei dtac, ergänzte: "dtac ist stets bestrebt, seinen Kunden ein besseres digitales Erlebnis zu verschaffen und dabei auch die Welt der digitalen Kommunikation voranzutreiben. dtac bietet jetzt eSIM-Fähigkeit, um die Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen. Mit eSIM können die Nutzer mehr als eine Nummer auf ihrem Smartphone haben. Dies gehört zu einem Trend zur Virtualisierung, einem wichtigen Schritt in der Entwicklung des Internets der Dinge und auch von 5G, und aus diesem Grund besitzt dtac das erste vollumfänglich virtuelle Kernnetzwerk in Thailand. Wir freuen uns sehr, unsere langfristige Partnerschaft mit IDEMIA auszudehnen, um die vernetztungsfähigen Armbanduhren unserer Kunden an unser Netzwerk anzubinden."

Über IDEMIA

IDEMIA, der globale Marktführer im Bereich Augmented Identity, strebt die Schaffung einer vertrauenswürdigen Umgebung an, die es Bürgern und Benutzern gleichermaßen ermöglicht, ihre täglichen kritischen Aktivitäten (wie etwa zu zahlen, sich zu vernetzen, zu reisen und zu wählen) sowohl in der realen als auch in der digitalen Welt durchzuführen.

Die Sicherung unserer Identität hat sich in der Welt, in der wir heute leben, zu einem maßgeblichen Aspekt entwickelt. Mit unserem entschiedenen Eintreten für Augmented Identity eine erweiterte Identität, die Privatsphäre und Vertrauen gewährleistet und sichere, authentifizierte und nachvollziehbare Transaktionen garantiert definieren wir die Art und Weise neu, wie wir uns dieses wertvollste Gut - unsere Identität vorstellen, wie wir es herstellen, nutzen und schützen, ob für Personen oder Objekte, wann und wo auch immer Sicherheit von Bedeutung ist. Wir bieten Augmented Identity für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT.

Mit Umsatzerlösen von nahezu 3 Milliarden US-Dollar und 13.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.idemia.com Folgen Sie @IDEMIAGroup auf Twitter

