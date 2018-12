Doppelt so viele Neuzulassungen von Elektroautos: Kommendes Jahr soll die Elektromobilität in Deutschland neuen Schwung bekommen. Treiber sind dabei nicht die deutschen Autokonzerne, sondern Tesla.

Die Zahlen klingen imposant: 20 Milliarden Euro für neue Batteriezellen bei Daimler bis 2030, neun Milliarden Euro Investition bei der Marke Volkswagen bis 2023 für Elektromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren. Dennoch wird es im kommenden Jahr kein deutscher Autohersteller sein, der den Markt für Elektrofahrzeug in Deutschland dominiert, sondern Tesla. Das zumindest erwartet Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research (CAR) an der Universität Duisburg-Essen.

"Klappt es mit der Produktion und einem frühen Verkaufsstart von Model 3 in Deutschland, sind für Tesla insgesamt bis zu 20.000 Verkäufe hierzulande in 2019 möglich", schreibt Dudenhöffer in einer Marktstudie. Damit läge Tesla weit über den Zahlen, die die erfolgreichsten Elektroautos 2018 in Deutschland erreichten.

Auf Grundlage der Verkaufszahlen von Januar bis Oktober 2018 hat Dudenhöffer Hochrechnungen für das Gesamtjahr 2018 erstellt. Danach käme Smart dieses Jahr auf 7030 Exemplare, VWs Elektroautos summierten sich auf 6420, Renault (5150) und BMW (5150) folgen auf den Plätzen drei und vier. Tesla hat von den in Deutschland verfügbaren Modellen bis Oktober 1678 Stück verkauft und käme bis Ende des Jahres laut Prognose auf 1920 Stück.

