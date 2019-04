Tesla nimmt die Basisversion seines Hoffnungsträgers Model 3 schon nach kurzer Zeit wieder aus dem Online-Angebot. Der Preis lag bei 35.000 Dollar. Erst vor wenigen Wochen hatte der E-Autobauer diese Variante verfügbar gemacht. Interessenten müsste sie im Laden oder per Telefon ordern, erklärte Tesla nun in einem Blogeintrag am Freitag. In den USA hat Tesla derweil aber etwas Neues im Angebot. Ob dies der Aktie zu neuem Auftrieb verhelfen kann?

