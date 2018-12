Von Anthony Shevlin

LONDON (Dow Jones)--Der Luxusgüterkonzern LVMH verstärkt sein Hotelgeschäft mit der milliardenschweren Übernahme der Luxushotelkette Belmond. Wie die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA mitteilte, zahlt sie 25 US-Dollar je Belmond-Aktie in bar, womit das Unternehmen mit rund 2,6 Milliarden Dollar bewertet wird, inklusive Schulden mit 3,2 Milliarden.

Belmond mit Sitz in London, das neben Luxushotels auch beispielsweise Flusskreuzfahrten im Programm hat, erzielte in den zwölf Monaten per Ende September einen Umsatz von 572 Millionen Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 140 Millionen Dollar. Die Transaktion, der die Belmond-Aktionäre und die zuständige Behörden noch zustimmen müssen, soll in der ersten Jahreshälfte 2019 abgeschlossen werden.

Mit einem Kauf von Belmond stärkt LVMH das eigene Luxushotelgeschäft. Die Franzosen betreiben unter anderem Bulgari-Hotels und die Luxuskette Chevel Blanc.

