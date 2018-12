Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BP auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Der gesunkene Ölpreis, Infrastukturengpässe bei Flüssigerdgas und niedrige Petrochemie- sowie Raffiniermargen seien kurzfristige Belastungen für Ölkonzerne, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gewinnerwartungen des Marktes für 2019 dürften daher sinken. Langfristig sehe das Bild aber besser aus. BP überzeuge mit einer der besten Explorations-Pipelines bei neuen Öl- und Gasprojekten./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / 22:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0007980591