Nel Hydrogen ist eine der Top-Adressen in Sachen Elektrolyse. Seit über 100 Jahren entwickeln die Norweger diese Technologie sukzessive weiter und bieten ein breites Portfolio an Elektrolyseuren an. Auf das Know-how von Nel baut auch der Düngemittel-Hersteller Yara. Gemeinsam wollen die Unternehmen eine emissionsfreie Düngerproduktion mit innovativen Lösungen und kosteneffizienter Wasserstoffherstellung mittels Elektrolyse aus Erneuerbaren Energien auf die Beine stellen.

