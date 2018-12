Hamburg (www.fondscheck.de) - Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, kurz FAANG: Die Kurse großer Tech-Konzerne haben in den letzten Wochen kräftig verloren, so die Analysten der Sutor Bank.Das zeige insbesondere der FAANG-Index, der den Verlauf dieser fünf Aktienwerte nachzeichne: Von Juni bis Dezember 2018 habe der Index rund 30 Prozent verloren. Viele Anleger in Deutschland seien von den Kursrückgängen gerade dieser Werte besonders betroffen, ohne dass ihnen dies ausreichend bewusst sei. Denn wer sein Vermögen etwa in einen weltweit anlegenden Aktienfonds investiere, der sich am MSCI World Index orientiere, habe automatisch diese Werte mit einem nicht unerheblichen Anteil in seinem Portfolio. Eine Analyse der Hamburger Sutor Bank zeige, welches Ausmaß das Klumpenrisiko durch FAANG-Werte haben könne. ...

