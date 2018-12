Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-14 / 08:45 Die Digital-Experten der Capital Finance International (CFI.co), Zeitschrift und Online-Berichterstatter über Wirtschaft und Finanzen aus London, ernannten das Online-Portal von ALBIS Leasing zum "Best Online SME Leasing Solutions Germany 2018". Seit über 30 Jahren ermöglicht die ALBIS Leasing Gruppe kleinen bis mittelständischen Unternehmen mehr finanziellen Freiraum. Wenn Kapitalflüsse Hürden bei der Anschaffung wichtiger Geräte darstellen, bietet Leasing eine praktische Alternative. Mit dem ALBIS-Händlerportal geht die Leasinggesellschaft sogar noch einen Schritt weiter: Über das Portal können Leasingverträge direkt an den zuständigen Sachbearbeiter übermittelt werden. Das spart wertvolle Bearbeitungszeit und erleichtert den Vertragsabschluss. Andreas Oppitz, Vorstand Vertrieb und IT bei ALBIS Leasing, sieht die Auszeichnung als Bestätigung der ständigen Weiterentwicklung der ALBIS Leasing Gruppe und als Anerkennung an die Mitarbeiter, die an diesem Erfolg beteiligt sind. Seit 1986 ist die ALBIS Leasing Gruppe Spezialist im Bereich Leasing für den deutschen Mittelstand. Als unabhängige Leasing-Gesellschaft sind Schnelligkeit bei der Vertragsabwicklung und Service bei ALBIS wichtige Faktoren, um eine optimale Betreuung zu garantieren. Dabei passt ALBIS Leasing ihre Verträge an die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden an. Über das digitale Leasing-Portal von ALBIS erhalten Kunden schnelle und hochwertige Leasing-Lösungen und Vertragskalkulationen. Innovation und Schnelligkeit sind der Schlüssel des Erfolges der ALBIS Leasing Gruppe. So hat ALBIS Leasing den besonderen Service einer "Leasing-Blitzentscheidung" eingeführt. Hier erhalten Händler, die ihren Vertragsabschluss online einreichen, eine garantierte Kreditentscheidung innerhalb von 20 Minuten. Von den Online-Leasingangeboten war auch die CFI.co beeindruckt: Mit der Übersichtlichkeit und guten Struktur des Online-Leasing-Portals und der großen Bandbreite an Leasing-Angeboten konnte der Hamburger Dienstleister die Wirtschaftszeitschrift überzeugen und sich nun über die Auszeichnung als beste Online-Leasing-Plattform Deutschlands freuen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: ALBIS Leasing AG 2018-12-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 758235 2018-12-14

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2018 02:45 ET (07:45 GMT)