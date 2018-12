Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Zurich Insurance Group auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 390 Franken belassen. Europäische Versicherer hätten sich im Jahr 2018 robust gezeigt insbesondere im Vergleich mit Banken, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei der Sektor nicht immun gegenüber den starken Schwankungen am Markt. Er bevorzuge nun Versicherer mit einem relativ konservativen Portfolio von Vermögenswerten wie Munich Re, Swiss Re und Zurich./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / 21:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-12-14/09:15

ISIN: CH0011075394