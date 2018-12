Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637), ein weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben zur Bewegungssteuerung,

hat heute ihre am 16. November 2018 bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen bestätigt und ihren Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht. In einem heterogenen Marktumfeld ist das Unternehmen solide und profitabel gewachsen und hat seine Position als führender Anbieter für Systeme und Lösungen zur Bewegungssteuerung weiter ausgebaut.

Dr. Stephan Kessel, CEO von Stabilus, sagte: "Wir blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, in dem wir Umsatz und Ergebnis deutlich steigern konnten. Der Hauptversammlung werden wir eine Auszahlung von 1,00 Euro je Aktie vorschlagen. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 erwarten wir nun erstmals mehr als eine Milliarde Euro Umsatz. Dies ist ein herausragender Meilenstein und Ausdruck unserer Innovationsstärke, die wir mit einer Vielzahl von zukunftsorientierten Anwendungen und Technologien belegen."

So hat Stabilus zum Beispiel einen neuen elektromechanischen Türantrieb entwickelt, für den bereits zwei namhafte Automobilhersteller als Kunden gewonnen werden konnten. Er wird erstmals in neuen Fahrzeugmodellen dieser Hersteller mit dem Produktionsstart in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 zur Anwendung kommen. Die Technologie stellt eine Weiterentwicklung des Stabilus Dorstop(R) dar, welcher das stufenlose Öffnen und Schließen von Fahrzeugtüren ermöglicht. Der neue Antrieb automatisiert diese Funktion, so dass die Fahrzeugtüren automatisch vollständig geöffnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...