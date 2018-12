Die gestrige EZB-Ratssitzung brachte für den EUR Credit-Markt wenig an Überraschungen. So wird die EZB mit Jahresende das CSPP zwar beenden, jedoch Fälligkeiten daraus re-investieren und somit das Unternehmensanleiheportfolio auf einem gleichbleibenden Niveau halten. Darüber hinaus sollen diese Re-Investments für eine längere Zeit, auch über die erste Zinsanhebung hinaus, die nach EZB-Aussagen nicht vor dem Sommer stattfinden soll, anhalten. Der Credit-Markt reagierte in Summe positiv und verzeichnete Spreadeinengungen im Tagesverlauf. Als eine der wenigen Überraschungen gab die EZB ebenso bekannt im Rahmen der zukünftigen Anleihekäufe (CBPP3) keine Covered Bonds im Conditional Pass Through (CPT) Format mehr anzukaufen ....

Den vollständigen Artikel lesen ...