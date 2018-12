Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Chris Turner betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie das robuste Volumenwachstum von Börsenbetreibern im aktuellen Quartal. Die Volumina von Aktienindex-Derivaten hätten in den zurückliegenden Wochen deutlich angezogen. Dies reflektiere die starken Schwankungen am Markt und sei positiv für die kurzfristige Gewinnentwicklung der Deutschen Börse./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / 11:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

