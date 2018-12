Schwache Vorgaben aus Asien drücken den Dax am Freitag wieder ins Minus. Nach dem EZB-Entscheid hat heute die Bundesbank ihre halbjährliche Konjunkturprognose veröffentlicht.

Nachdem der Dax beim Handel am Donnerstag an der Marke von 11.000 Punkten gescheitert ist, verliert der Leitindex offenbar an Schwung. Am Freitag startete der Dax insgesamt schwächer, ebenso wie alle 30 darin enthaltenen Aktien. Der Dax eröffnete ein Prozent im Minus bei 10.809 Zählern.

Hinter dem deutschen Leitindex liegt eine wechselhafte Woche. Am Dienstag sackte er auf nur noch 10.605 Zähler ab, um dann am Mittwoch wieder deutlich zuzulegen. Die Zinssitzung der EZB am Donnerstag, bei der deren Chef Mario Draghi das erwartete Ende der Anleihekäufe verkündete, beeinflusste den Dax hingegen kaum, er schloss gerade mal fünf Punkte unter dem Vortagesschluss bei 10.924 Zählern.

Ein Grund für den schwachen Start des Dax an diesem Freitag sind schwache Vorgaben aus den USA und Asien. Außerdem beurteilt die Bundesbank die Aussichten für die deutsche Wirtschaft deutlich negativer als noch im Juni. Die Bundesbank erwartet für 2018 jetzt nur noch einen kalenderbereinigten Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,5 Prozent. Im Juni hatte sie noch ein Plus von 2,0 Prozent geschätzt. Für nächstes Jahr wird nun ein Wachstum von 1,6 (bisher 1,9) Prozent erwartet, ebenso für 2020 (bisher 1,6).

In Japan enttäuschte der viel beachtete Tankan-Bericht, der eine Verschlechterung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...