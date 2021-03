Der DAX dürfte mit Verlusten in den großen Verfallstag an den Terminbörsen starten. Der Broker IG sieht den deutschen Leitindex am Freitag wieder unter 14.700 Punkten und taxiert ihn zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent tiefer auf 14.685 Punkte. Bei 14.804 Punkten hatte der DAX tags zuvor ein neues Rekordhoch erreicht und dabei ein Wochenplus von zwei Prozent erzielt.Die Wall Street gibt einen schwächeren Trend vor, nachdem der Renditeanstieg am Anleihemarkt einmal mehr für Verunsicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...