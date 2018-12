Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 7200 Pence belassen. Unter den europäischen Pharmawerten bleibe AstraZeneca sein "Top Pick", schrieb Analyst Sachin Jain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neue Produkte dürften dem britisch-schwedischen Konzern in den nächsten Jahren ein durchschnittliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich bescheren./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 01:08 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-12-14/09:23

ISIN: GB0009895292