FRANKFURT (Dow Jones)--Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat einen Großauftrag an Land gezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, ist es in einem paritätischen Joint Venture mit John Holland für einen Teil eines Autobahnprojekts in Sydney ausgewählt worden. Das Umsatzvolumen des Auftrags beträgt 3,9 Milliarden australische Dollar, womit auf die Cimic-Gruppe 1,95 Milliarden Dollar (rund 1,23 Milliarden Euro) entfällt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2018 02:56 ET (07:56 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.