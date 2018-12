Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ein sehr schwaches 4. Quartal - wie es bisher an den internationalen Aktienmärkten zu verzeichnen ist - weicht deutlich von der saisonalen Norm ab, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Wie wahrscheinlich sei in diesem Umfeld eine mögliche Weihnachts- bzw. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...