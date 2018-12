Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Roche mit "Overweight" und einem Kursziel von 307 Franken in die Bewertung wieder aufgenommen. De positive Einschätzung des Pharmakonzerns fuße auf dessen Wandel in puncto Forschung und Entwicklung, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die hoch innovative Medikamenten-Pipeline habe viel mehr Potenzial als derzeit in den Aktienkurs eingepreist sei. Gleichzeitig erschienen viele Anleger zu besorgt mit Blick auf den Wettbewerb durch Nachahmermedikamente nach dem Auslaufen wichtiger Patente./mis/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-12-14/09:28

ISIN: CH0012032048