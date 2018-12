GANÉ Aktiengesellschaft: ACATIS GANÉ Value Event Fonds feiert 10-jähriges Bestehen DGAP-News: GANÉ Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Fonds/Fonds GANÉ Aktiengesellschaft: ACATIS GANÉ Value Event Fonds feiert 10-jähriges Bestehen 14.12.2018 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung ACATIS GANÉ Value Event Fonds feiert 10-jähriges Bestehen - Mehrfach ausgezeichnete Kombination aus Value- und Event-Strategie seit zehn Jahren erfolgreich am Markt - Seit Auflage am 15.12.2008 eine Rendite von 150 Prozent bei einer Volatilität von acht Prozent erwirtschaftet - Jedes Kalenderjahr wurde mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen; hohe Reserven ermöglichen stabile Ausschüttungen in den kommenden Jahren - Das Fondsvolumen des vermögensverwaltenden Mischfonds beträgt 2.496 Millionen Euro (Stand 12.12.2018) Aschaffenburg, 14.12.2018 - Der vermögensverwaltende Mischfonds der GANÉ Aktiengesellschaft, der im Jahr 2008 in Kooperation mit der ACATIS Investment KVG mbH und der Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufgelegt wurde, feiert sein 10-jähriges Bestehen. Seit seiner Auflage konnte der von Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle konzipierte und bis heute beratene ACATIS GANÉ Value Event Fonds ein Plus von 150 Prozent erzielen. Gemessen am Zeitraum entspricht dies einer durchschnittlichen Rendite von 10 Prozent pro Jahr. Dabei wies der Fonds eine durchschnittliche Volatilität von acht Prozent über die gesamte Laufzeit auf. Der Fonds konnte jedes volle Kalenderjahr seit seiner Auflegung mit einem positiven Ergebnis abschließen: 2009 (32 Prozent), 2010 (18 Prozent), 2011 (2 Prozent), 2012 (13 Prozent), 2013 (8 Prozent), 2014 (7 Prozent), 2015 (7 Prozent), 2016 (3 Prozent) und 2017 (9 Prozent). Für das Jahr 2018 liegt die Rendite bei einem Prozent, das Fondsvolumen beträgt 2.496 Millionen Euro (Stand 12.12.2018). Die Value- und Event-Strategie des globalen Mischfonds stammt von der GANÉ Aktiengesellschaft um die Gründer Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle. Mit einer variablen Investitionsquote in Aktien, Anleihen und Liquidität sollen langfristig aktienähnliche Renditen bei niedrigen Schwankungen erzielt werden. Dieser Ansatz wurde mit den Bestnoten von Morningstar (5 Sterne), Euro Fondsnote (1) und Scope (A) ausgezeichnet. Der Fonds ist zweifacher Lipper Leader (Total Return, Consistent Return) und mehrfach prämiert (z.B. Scope Award und Lipper Fund Awards). Für seine Stabilität in Phasen fallender Börsen erhielt er die Auszeichnung "Globe d'argent de la Gestion". Dr. Uwe Rathausky, Vorstand und Mitgründer der GANÉ Aktiengesellschaft, zum Fonds-Jubiläum: "In einem volatilen Finanzmarktumfeld, das uns jederzeit Überraschungen bereithält, ist es von zentraler Bedeutung, langfristig attraktiv Investitionsziele zu finden und gleichzeitig auch kurzfristige Anlagechancen zu nutzen, wie zuletzt bei der Fusion von Linde mit Praxair. Diese Kombination ermöglicht uns eine ausreichende Flexibilität bei der Anlagestrategie, gleichzeitig erlaubt sie es uns, die Marktpreisrisiken im Portfolio zu verringern." Im Zuge der positiven Entwicklung des Fonds hat die GANÉ Aktiengesellschaft die Ausschüttung für die Tranche C des Fonds für das abgeschlossene Quartal erneut angehoben, um vierzehn Prozent auf 12,50 Euro je Anteilschein. Damit erreichte die laufende Verzinsung nur fünf Jahre nach Auflage der Tranche C die Zielausschüttung von vier Prozent. Auch künftig soll die unterjährige Ausschüttung im Vergleich zur vorausgehenden Quartalszahlung nicht gesenkt werden. Sie soll konstant bleiben oder im Zuge einer positiven Fondspreisentwicklung weiter erhöht werden. Hierfür werden verschiedene Ertragsquellen wie Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne von Aktien und Anleihen herangezogen. J. Henrik Muhle, Vorstand und Mitgründer der GANÉ Aktiengesellschaft, ergänzt: "Bereits heute verfügen wir über ein Ausschüttungspotential von rund 107 Euro je Anteilschein. Hinzu kommen nicht realisierte Erlöse aus Wertpapiergeschäften, die sich derzeit auf weitere 14 Euro je Anteilschein summieren. Damit haben wir das Fundament für eine Erfolgsstory gelegt, um unseren Investoren dauerhaft eine Alternative im niedrigen Zinsumfeld bieten zu können." Mit Blick auf das kommende Jahr erwarten die beiden Vorstände der GANÉ Aktiengesellschaft ein weiterhin herausforderndes Kapitalmarktumfeld: "Der Brexit, die Regierungsbildung in Italien, der Zollstreit um den amerikanischen Präsidenten, die weltweite Verschuldungssituation und die aufgeblähten Notenbankbilanzen werden uns auch 2019 in Atem halten, während die Geldpolitik deutlich restriktiver geworden ist. Das verlangt ein umsichtiges Handeln und ein jederzeitiges Abwägen von neuen Chancen und Risiken." Verwal- ACATIS Investment KVG mbH tungsge- sell- schaft Bera- GANÉ Aktiengesellschaft (unter dem Haftungsdach von BN & tungsge- Partners Capital AG) sell- schaft Depot- Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA bank Outsour- Universal-Investment-Gesellschaft mbH cing-Die- nstleis- ter ISIN Anteilklasse A: DE000A0X7541 Anteilklasse B: DE000AIC5DI3 Anteilklasse C: DE000AIT73W9 Anteilklasse D: DE000A2DR2M0 Anteilklasse X: DE000A2H7NC9 Anteilklasse E: DE000A2JQJ20 Fondsvo- 2.496 Millionen Euro lumen Mindest- Anteilklasse A, B, C und X: keine Anteilklasse D und E: 50 anlage Millionen Euro Laufende Anteilklasse A: 1,79 Prozent Anteilklasse B: 1,40 Prozent Kosten Anteilklasse C: 1,79 Prozent Anteilklasse D: 0,91 Prozent Anteilklasse X: 1,50 Prozent Anteilklasse E: 1,10 Prozent Ausgabe- Anteilklasse A und C: bis zu 5 Prozent Anteilklasse B: bis auf- zu 4 Prozent Anteilklasse D, X und E: 0 Prozent schlag Perfor- 20 Prozent der 6 Prozent p.a. übersteigenden mance Wertentwicklung, wenn neuer Höchststand des Anteilwerts Fee (Anteilklasse B, D und E: max. 2 Prozent p.a.) 