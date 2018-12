Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die italienische Auktion für den neuen Mobilfunkstandard 5G habe beim Mittelband mit einem hohen Preis überrascht, schrieb Analyst Wilton Fry in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Vor dem Hintergrund anderer Auktionen bestehe die Gefahr, dass die Kosten für die Telekommunikationsgesellschaften negativ überraschen könnten. Auf die Deutsche Telekom könnten ohne Berücksichtigung des US-Marktes Kosten von rund 2,5 Milliarden Euro zukommen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / 19:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2018 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-12-14/09:31

ISIN: DE0005557508