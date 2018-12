Die Bayer-Aktie steht derzeit im Fokus der Anleger: In den vergangenen 6 Monaten ging es um rund 36% in den Keller - am 20. November 2018 markierte der Titel ein neues 5-Jahres-Tief bei 61,44 Euro. Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für Bayer von 105 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Sachin Jain passte in einer am Freitag vorliegenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...