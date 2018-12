Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,20 Euro belassen. Das Basisszenario für die italienische Bankenbranche gehe unter anderem vom geringem Wirtschaftswachstum und keiner nachhaltigen Erholung des Aktienmarktes aus, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Folge seien Kürzungen beim erwarteten Gewinn je Aktie. Die Aktie von Unicredit gehöre dabei aber zu den Werten mit hohem Aufwärtspotenzial, begründet der Analyst die Kaufempfehlung./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 04:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-12-14/09:45

ISIN: IT0005239360