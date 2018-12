Den Ausführungen von SMC-Research zufolge stehe bei CytoTools die Freigabe der Produktionsstätte des Partners Centaur in Indien noch aus, die Prüfung befinde sich aber in der finalen Phase. Eine Genehmigung, die gleichbedeutend mit der endgültigen Marktzulassung sei, wäre aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen ein Meilenstein für die Gesellschaft.

Im laufenden Jahr habe sich nach Darstellung von SMC-Research die Hoffnung eines Vermarktungsstarts von DermaPro/Woxheal in Indien noch nicht erfüllt. Doch die Prüfung zur Freigabe der Produktion, gleichbedeutend mit der endgültigen Marktzulassung, befinde sich im finalen Stadium. Daher sei es gut möglich, dass der Partner Centaur im ersten Quartal nächsten Jahres grünes Licht erhalte, worauf innerhalb weniger Wochen der Vertrieb starten könnte. Für CytoTools wäre das aus Sicht der Analysten ein wichtiger Meilenstein, denn damit hätte das Kernprodukt erstmals in einem Land den Sprung in den Markt geschafft.

Zugleich werde weiter an der Erschließung des europäischen Marktes gearbeitet. Dazu laufe aktuell eine Dosisfindungsstudie der Phase II, auf die bei einem positiven Ausgang im nächsten Jahr zwei Phase-III-Studien folgen könnten.

Damit gebe es bei CytoTools Potenzial für mehrere gute Nachrichten in den nächsten Monaten. In der Vergangenheit habe es zwar immer wieder Verzögerungen gegeben (und 2015 einen großen Rückschlag mit zwei gescheiterten Studien wegen einer produktionsseitig verursachten zu niedrigen Wirkstoffkonzentration), aber das Management habe die Entwicklung des Wirkstoffs immer weiter vorangetrieben.

Nun könnte das damit erschlossene Potenzial nach Einschätzung der Analysten bald sichtbarer werden. In Relation dazu stufe das Researchhaus den aktuellen Marktwert als sehr niedrig ein und sehe das Kursziel mit aktualisiert 27,60 Euro je Aktie weiterhin weit darüber. Das Urteil von SMC-Research bleibe "Speculative Buy", wobei die spekulative Note insbesondere aus dem noch schwer abschätzbaren Tempo der Marktdurchdringung in Indien und der noch ausstehenden Zulassung von DermaPro in weiteren Ländern resultiere.

