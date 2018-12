Der größte Cash + Carry-Konzern Europas wurde inzwischen nur noch 4 Mrd. Euro wert. Dahinter stehen rund 59,5 Mrd. Euro Umsatz. Zum Verkauf steht die Tochter Real, die man mit einem Verkaufserlös von vielleicht 1 bis 1,2 Mrd. Euro ansetzen kann. 11 % Kursverlust gestern war die Reaktion auf diese Zahlen.



Was ist Metro ohne Russland-Risiko in 2 Jahren wert? So lautet die aktuelle Rechnung von Langfristspekulanten. Im Hintergrund wartet ein tschechicher Milliardär, ab wann er die Option auf rund 10 % nutzen kann, um anschließen rund 25 % an Metro zu kontrollieren? Das ist die Wette!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info