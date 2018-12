F: Was bedeutet "Buchwert" und warum ist er für mich als Investor nützlich? Der Buchwert ist eine der am einfachsten zu berechnenden Investitionskennzahlen. Betrachte die Bilanz eines Unternehmens und ziehe die Gesamtverbindlichkeiten von seiner Bilanzsumme ab. Zur Berechnung des Buchwerts je Aktie wird diese Zahl durch die Anzahl der ausstehenden Aktien dividiert. Stell dir das so vor: wenn ein Unternehmen beschließt, den Betrieb einzustellen, alle seine Vermögenswerte zu verkaufen und alle seine Verbindlichkeiten zurückzuzahlen, ist der Buchwert (theoretisch) das, was den Investoren bleibt. Eine ähnliche Kennzahl ist der materielle Buchwert, der der gleichen Berechnung entspricht, jedoch ohne immaterielle Vermögenswerte wie ...

