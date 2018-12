Die Geely (WKN:A0CACX)-Aktie kannte in den letzten zwölf Monaten nur eine Richtung: steil nach unten! Inzwischen hat sich die Aktie des chinesischen Autobauers fast halbiert (Stand: 10.12.2018). Wer trotzdem an die Geely-Aktie glaubt, für den könnte sie derzeit also ein echtes Schnäppchen sein! Die Kennzahl, die ich meine, hat allerdings nichts mit der Bewertung zu tun. Autoexperte sieht gigantisches Potenzial in China Die Kennzahl, von der ich spreche, verdeutlicht eindrucksvoll, welch gigantisches Potenzial der chinesische Automarkt trotz der derzeitigen Absatzflaute bietet. Pkw je 1.000 Einwohner (2017) China 79 Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...