Das Währungspaar EUR/JPY befindet sich seit Monaten in einer Seitwärtsbewegung. Diese verdichtete sich in den zurückliegenden Wochen ein weiteres mal, sodass es interessant wird genauer hinzuschauen. EUR/JPY x Bar Narrow Range Pattern Wochen Chart Die vorletzte Woche im Oktober definierte die Range, in der sich das Währungspaar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...