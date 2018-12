FRANKFURT (dpa-AFX) - Im schwachen Marktumfeld haben die Anleger am Freitag insbesondere schwankungsreichere Technologiewerte abgestoßen. Im MDax sackten die Aktien des Waferherstellers Siltronic um 5,3 Prozent ab und jene des Chipkonzerns Infineon im Dax um etwa 3 Prozent. Aixtron büßten im SDax fast 6 Prozent ein, obwohl sich der Spezialmaschinenbauer in einem Interview mit der "Börsen-Zeitung" durchaus optimistisch für das im OLED-Geschäft richtungsweisende kommende Jahr gezeigt hatte.

Öl ins Feuer bei den Technologiewerten, die häufig stärker als das Marktumfeld schwanken, gossen am Freitag auch schwache Ausblicke einiger Nebenwerte. Vor allem der UV-Spezialist Dr. Hönle enttäuschte den Markt mit einem laut Händlern "katastrophalen" Ausblick. Die ebenfalls im SDax notierte Aktie war daraufhin am Freitag um etwa 11 Prozent eingebrochen. Isra Vision rutschten ferner um fast 7 Prozent ab - hier klinge der Ausblick recht "vorsichtig", so ein Händler./tih/jha/

