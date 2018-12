Schönes Wochenende, Deutsche Bank Einen festen Wochenschlusskurs, also ein schönes Wochenende, kann wohl jeder der Aktie der Deutschen Bank wünschen. Dann wäre zumindest die Hoffnung auf eine Stabilisierung vorhanden, nachdem sich in den vorangegangen Tagen und Wochen Rekordtief an Rekordtief reihte. Eine solche Stabilisierung wäre sogar ein vergleichsweise starkes...

Den vollständigen Artikel lesen ...