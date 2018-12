Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat einen Großauftrag für einen Autobahn-Knoten ergattert. Zudem steckt Cimic Millionen in den Rückkauf eigener Aktien, wie das Unternehmen am Freitag in Sydney mitteilte. Ab dem 29. Dezember will Cimic binnen zwölf Monaten bis zu zehn Prozent der ausgegebenen Aktien von der Börse zurückkaufen. Gemessen am Schlusskurs vom Freitag hätte der Rückkauf einen Gesamtwert von rund 1,4 Milliarden australischen Dollar (890 Mio Euro).

Noch höher fällt das Volumen des jüngsten Großauftrags aus. Die Cimic-Tochter CPB Contractors soll zusammen mit ihrem Partner John Holland einen Autobahnknoten bauen. Das Gesamtvolumen des Auftrags beläuft sich den Angaben zufolge auf 3,9 Milliarden australische Dollar, davon entfallen etwa 1,95 Milliarden auf Cimic. Die Arbeiten sollen im Jahr 2023 abgeschlossen sein./stw/jha/

ISIN DE0006070006 ES0167050915 AU000000CIM7

AXC0066 2018-12-14/10:06