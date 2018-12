Die Aktie des Internetunternehmens Scout24 zieht am Freitag die Trader an wie Motten das Licht. Hintergrund: Der Betreiber der populären Online-Plattformen AutoScout24 und ImmobilienScout prüft den Verkauf an Finanzinvestoren für bis zu fünf Milliarden Euro. DER AKTIONÄR sagt, ob sich ein Einstieg noch lohnt.

