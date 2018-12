Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich zuversichtlich geäußert, dass der UN-Klimagipfel in Polen erfolgreich abgeschlossen werden kann. "Es sieht gut aus", sagte die SPD-Politikerin am Freitagmorgen in Kattowitz (Katowice) am Rande des Gipfels von 196 Staaten und der EU. Sie glaube, "dass wir das am Ende hinbekommen können". Am Vormittag führe der polnische Gipfel-Präsident Michal Kurtyka zunächst bilaterale Gespräche, nachmittags seien erneute Gespräche in großer Runde geplant.

Verhandlungskreise äußerten die Erwartung, dass die Konferenz erst am Samstag abgeschlossen wird, einen Tag später als geplant. Zu erwarten sei eine weitere lange Nacht. Weiter hieß es, ein Scheitern der Konferenz sei nicht zu erwarten.

Bis zum Morgen hatten Unterhändler und Minister über Textentwürfe beraten. Das Treffen läuft seit knapp zwei Wochen. Ziel ist unter anderem ein Regelwerk für die praktische Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015. Damals wurde vereinbart, dass die Erderwärmung auf weniger als zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzt werden soll, möglichst sogar auf 1,5 Grad. Die zugesagten Maßnahmen der Staaten reichen dafür bei weitem nicht aus./toz/DP/stw

