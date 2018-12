Das Jahr 2018 ist zwar noch nicht ganz zu Ende, man kann aber bereits sagen, dass es ein außergewöhnliches Jahr für die Cannbis-Branche war. Begonnen hat alles im Januar, als Kalifornien seinen Markt für Freizeit-Marihuana geöffnet hat. Mitte Oktober folgte die vollständige Legalisierung von Cannabis in Kanada. Weitere Länder und Staaten zeigten klare Legalisierungsbestrebungen. Und auch das politische Umfeld in den USA hat sich verbessert. Zudem gab es einige große Deals in der Branche. Zuletzt erst hat sich Altria mit 1,8 Milliarden Dollar an der Cronos Group beteiligt.

