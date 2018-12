Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: AGROB Immobilien AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu AGROB Immobilien AG Unternehmen: AGROB Immobilien AG ISIN: DE0005019004 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 25,75 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Neubewertung Anfang 2019 könnte weitere stille Reserven offen legen. Operatives Geschäft entwickelt sich positiv mit attraktivem Zukunftskonzept. Die Umsatzentwicklung des laufenden Geschäftsjahres war erwartungsgemäß primär von der Teilrückgabe der Plazamedia-Flächen geprägt und war damit leicht rückläufig. Dieser Effekt konnte jedoch zum Teil durch Vermietungserfolge und eine längere Nutzungsdauer kompensiert werden. Zum ersten Halbjahr 2018 kam es zu einem Umsatzrückgang um 3,2% auf 5,49 Mio. EUR (VJ: 5,67 Mio. EUR ). Nach neun Monaten lag der Umsatzrückgang nur noch bei 2,6% bzw. 8,27 Mio. EUR (VJ: 8,49 Mio. EUR ). Die Gesellschaft konnte bereits wichtige Nachvermietungserfolge erzielen und nutzte die Chance, um höhere bzw. marktübliche Mietkonditionen durchzusetzen. Auf Basis des rückläufigen 9-Monatsumsatzes reduzierte sich das EBITDA nach 9-Monaten auf 5,88 Mio. EUR (VJ: 6,40 Mio. EUR ). Durch die sukzessive Tilgung der Bankverbindlichkeiten reduzierten sich auch die Finanzaufwendungen und das Netto-Ergebnis lag nach neun Monaten bei 1,89 Mio. EUR (VJ: 2,21 Mio. EUR ). Das Ergebnis befindet sich weiterhin auf sehr hohem Niveau und im Rahmen dessen wurde die Umsatz- und Ergebnisguidance bestätigt. Die Teilrückgabe der Plazamedia-Flächen wirkt sich in unserer Zukunftsbetrachtung durchaus positiv für die Gesellschaft aus, da die Flächen nun zu einer höheren Durchschnittsmiete vergeben werden können. Daher erwarten wir für das Jahr 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 11,40 Mio. EUR , was über dem Umsatzniveau von 2017 liegt. Gleichsam haben wir durch die gute Entwicklung nach neun Monaten 2018 unsere Prognose für 2018 von 10,80 Mio. EUR auf 11,00 Mio. EUR erhöht. Die Ergebnisentwicklung wird weiterhin maßgeblich durch den Finanzaufwand beeinflusst. Wir gehen von weiter sinkenden Finanzaufwendungen aus und erwarten einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,00 Mio. EUR in 2018, bzw. eine deutliche Steigerung in 2019 auf 2,50 Mio. EUR . Insgesamt kann das Unternehmen weiterhin eine Umsatz- und Ergebnisentwicklung auf sehr hohem Niveau vorweisen und der leichte Rückgang im Geschäftsjahr 2018 sollte zu einer deutlichen Steigerung im Jahr 2019 führen. Gleichsam wurden die Verkehrswerte des Immobilienbestands unseres Erachtens in der Vergangenheit stets äußerst konservativ bewertet. Mit der neuen Immobilien-Bewertungsstudie zum 31.12.2018 könnten hier weitere stille Reserven aufgedeckt werden (der zuletzt ermittelte Wert zum 31.10.2017 lag bei 134,31 Mio. EUR ). Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir einen fairen Wert in Höhe von 25,75 EUR (bisher: 25,75 EUR ) ermittelt und vergeben erneut das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17415.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 13.12.18 (17:47 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 14.12.18 (10:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

