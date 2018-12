Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Novartis mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 88 Franken in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Umbau des Schweizer Pharmakonzerns hin zu einem auf moderne Therapien spezialisierten Unternehmen werde an der Börse zwar zunehmend honoriert, allerdings müsse sich die Strategie des neuen Konzernchefs erst noch in Zahlen niederschlagen, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn voraussichtlich hohe Umsatzeinbußen durch Patentabläufe könnten aktuell nicht vollständig durch die neuen Medikamente des Konzerns aufgefangen werden./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 04:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-12-14/11:03

ISIN: CH0012005267