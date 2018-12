Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Astrazeneca mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 6400 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen. Beim britisch-schwedischen Pharmakonzern müssten Anleger weiterhin Geduld mitbringen, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar verspreche der Umbau hin zu einem stärker auf biopharmazeutisch hergestellte Spezialarzneien in Zukunft eine bessere Ergebnisentwicklung, als der Markt aktuell erwarte, doch dürfte sich die Nettoverschuldungssituation des Unternehmens nicht vor 2021 verbessern./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-12-14/11:06

ISIN: GB0009895292