Die wochenlange Schufterei ist vorüber: "Goldrausch am Yukon - Das Abenteuer deines Lebens", die erste Goldgräber-Castingshow Deutschlands, fand gestern Abend in einem dramatischen Finale ihr Ende. Juror und Show-Host David Millar entschied sich schlussendlich für ein Team aus drei Kandidaten: Kim-Johann Tiefnig, Alexander Kerpe und Moritz Gräbe setzten sich nach 40 Tagen aus über 8000 Bewerbern, und gegen neun andere Teilnehmer durch, und bekommen jetzt die Möglichkeit, ihren Traum vom Leben als Goldgräber zu verwirklichen. In Zusammenarbeit mit Juror und Host David Millar werden sie im kanadischen Sommer 2019 an den Yukon zurückkehren, und einen eigenen Goldclaim bewirtschaften.



Zuvor ging es in der finalen Folge noch einmal richtig zur Sache. Nachdem die Ausbeute an Goldnuggets bisher eher dürftig ausfiel, brach am Ende doch noch der Goldrausch über das Camp herein. Knapp 4 Unzen reinstes Yukon-Gold wurden am Ende unter den sechs Finalisten aufgeteilt. Auf die komplette Saison hochgerechnet, würde dies einen Umsatz von einer halben Million Euro bedeuten. Trotz der starken Teamleistung im Sextett, bedeutete die Entscheidung für drei Teilnehmer das Ende: Anna Haut, Lea Stahl und Etienne Schweizer konnten David Millar letztlich nicht überzeugen. "Es war schwierig", bestätigt die Yukon-Legende. "Aber ich musste diejenigen auswählen, die am besten zu mir, zum Camp und zu den Projekten passen, an denen wir nächstes Jahr arbeiten wollen."



Kim, Alex und Moritz bereiten sich derweil schon auf ihren nächsten Trip nach Kanada vor. "Das ist die Chance auf ein neues Leben, und für mich persönlich ein Riesenschritt dahin, wo ich hinwill.", blickt Moritz voraus. Auch Alex steht in den Startlöchern: "Die Vorbereitungen sind bereits angelaufen. Direkt als ich zurückgekommen bin, habe ich angefangen mein Leben entsprechend zu organisieren." Auch Kim freut sich auf 2019: "Ein Ingenieur, ein Mechaniker und ich als Operator - was will man mehr? Ich denke, wir rocken das Ding".



Die komplette letzte Folge von "Goldrausch am Yukon" - jetzt auf DMAX.de



