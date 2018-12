Köln (www.fondscheck.de) - Die weltweiten Aktienmärkte legten im November gemessen am MSCI World Kursindex auf Euro-Basis um 1,0% zu, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced-Fonds (ISIN LU0106280836/ WKN 930920).Europa habe sich erneut schwächer entwickelt als die USA und Japan. Die Aktienmärkte des Euroraums hätten gemessen am EURO STOXX 50-Kursindex um 0,8% nachgegeben. An den Rentenmärkten sei das Zinsniveau bei Staatsanleihen hoher Bonität im November rückläufig gewesen. Der REX-Performanceindex habe um 0,3% zugelegt. Dagegen hätten die Segmente der Unternehmensanleihen und der Hochzinsanleihen im November Verluste verbucht. ...

