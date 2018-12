Der Goldpreis quält sich weiterhin in dem Widerstandsbereich, der bis 1.267 Dollar reicht. Der Silberpreis hingegen sendet ein erstes, kleines Lebenszeichen. "Das ist sicherlich nichts, was Euphorie auslöst, aber wir sehen, dass Silber noch lebt", sagt Markus Bußler. Interessant ist aber vor allem ein Blick auf die Goldminenaktien. Derzeit spaltet sich der Markt mehr und mehr in zwei Lager: Auf der einen Seite stehen Aktien, die ihr Tief bereits hinter sich gelassen haben, wie zum Beispiel Barrick Gold, Franco-Nevada, SSR Mining oder auch Kirkland Lake Gold. Auf der anderen Seite steht noch ein ganzes Heer an Aktien, das charttechnisch nach wie vor schwach aussieht. Dazu gehören neben Goldcorp auch Aktien wie Yamana Gold, Kinross oder auch Newmont Mining. In diesem Spannungsfeld bewegen sich derzeit auch die Minenindices. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Eine ähnliche Situation hat es schon einmal gegeben. "Natürlich wiederholt sich Geschichte nicht eins zu eins. Dennoch sollten wir aus Bewegungen der Vergangenheit lernen", sagt Markus Bußler. Das Ganze laufe auf zwei mögliche Szenarien hinaus. Zum Glück biete der Chart den Anlegern einen guten Leitfaden, wie sie die Situation handhaben können. Wie, das erfahren Sie in dem Video, das Sie gleich hier abrufen können. Testen Sie 13 Ausgaben des Börsendienstes "Goldfolio" für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube