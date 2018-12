Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Sanofi mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 79 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Umbau des Konzerns zu einem innovativen Pharmaunternehmen werde lange dauern, begründete Analyst Mark Purcell in einer am Freitag vorliegenden Studie sein neutrales Votum Die Aktie habe seit Jahresmitte wegen ihrer Wachstumsstory viele Investoren angezogen - für eine weiterhin überdurchschnittliche Kurssteigerung aber müsse der Konzern eine fundamentale Wende in seiner Forschungsproduktivität und bei den operativen Ergebnissen vollziehen./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 04:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-12-14/11:17

ISIN: FR0000120578