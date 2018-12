Die Gewinner wurden in einem mehrstufigen Verfahren ermittelt, bestehend aus einem Fragebogen, einem Telefoninterview sowie dem Besuch des Unternehmens vor Ort. Die Gewinner wurden im Rahmen des »Markenforum der Elektrobranche« am 13.12.2018 bekannt gegeben. Dies sind: Kategorie 1 (1 bis 10 Mitarbeiter) Gold: Elektrobau Coburg, Coburg Silber: Elektro Huber GmbH & Co. KG, Bad Hersfeld Bronze: Elektro Möhrle, Dürnau Kategorie 2 (11 bis 30 Mitarbeiter) Gold: Elektro Kossmann GmbH & Co. KG, Moers Silber: Winfried Müller GmbH Lichthaus + Elektrotechnik, Andernach Bronze: jb electro GmbH, Oberraden Kategorie 3 (mehr als 30 Mitarbeiter) Gold: Elektrotechnik Färber GmbH, Amberg Silber: Pitthahn GmbH, Wehbach Kirchen (Sieg) Bronze: Bachner Elektrotechnik GmbH, Mainburg Newcomer Gewinner: Illg Elektrotechnik GmbH, Mühlhausen Nominiert: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...