Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat GlaxoSmithKline mit "Underweight" und einem Kursziel von 1460 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen. Im Sektor biete der Pharmakonzern die niedrigsten Renditen, begründete Analyst Mark Purcell in einer am Freitag vorliegenden Studie sein negatives Votum. Aus seiner Sicht braucht der Umbau der Pipeline noch Zeit. Für gute die Hälfte der Projekte im mittleren Forschungsstadium seien noch zusätzliche Studien nötig, um eine endgültige Entscheidung fällen zu können. Damit hänge die Aktienbewertung vor allem vom HIV-Geschäft und den rezeptfreien Medikamenten ab./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 04:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-12-14/11:19

ISIN: GB0009252882