Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Leoni nach einem Medienbericht über einen Übernahmeinteressenten aus Indien auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Zwar lasse sich der Wahrheitsgehalt des Berichts kaum prüfen, doch habe der indische Konkurrent Motherson Sumi in der Vergangenheit immer wieder zugekauft, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem dürften die Wachstumsziele der Inder für 2020 auch auf externem Wachstum beruhen./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005408884