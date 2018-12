Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Gasekonzerns überzeuge mit starken Wachstumsperspektiven in Zeiten, in denen es in der Chemiebranche von vielen anderen Unternehmen Gewinnwarnungen gebe, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Air Liquide profitiere von spätzyklischem Gewinnwachstum./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-12-14/11:40

ISIN: FR0000120073