Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktien der Metro AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,40 Euro belassen. Es sei in der Telefonkonferenz zum jüngsten Zahlenwerk vor allem um den Rückgang des operativen Gewinns (Ebitda) im neuen Geschäftsjahr gegangen, für den das Russland-Geschäft und IT-Kosten verantwortlich seien, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Freitag vorliegenden Studie. Weiterhin sei die Frage, ob es Metro gelinge, die Geschäfte in Russland mittelfristig zu stabilisieren./ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-12-14/11:56

ISIN: DE000BFB0019