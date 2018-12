Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess von 60 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Peter Spengler rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie für 2019 mit einem etwas geringeren Gewinnwachstum des Chemiekonzerns als bisher. Positiven Effekten aus Kostensenkungen stünden Belastungen durch höhere Logistik- und Personalkosten sowie durch eine rückläufige Nachfrage aus der Automobilindustrie gegenüber. 2018 dürfte Lanxess die eigene Prognose für den operativen Gewinn erreichen. Im Gegensatz zu BASF und Covestro seien die Kölner nur in geringem Umfang von fallenden Isocyanate-Preisen betroffen./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 10:39 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2018 / 10:58 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-12-14/11:57

ISIN: DE0005470405